Sport Recife - America Mineiro maçı heyecanı

Brezilya Serie A heyecanı devam ediyor. Sport Recife, 23 Ağustos 2018 Perşembe günü America Mineiro takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 03:00. Maç öncesi Sport Recife 20 puanla 16. sırada, America Mineiro 22 puanla 10. sırada bulunuyor. Sport Recife, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. America Mineiro, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 559 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Sport Recife kazanırsa 1.70, beraberlik çıkarsa 3.10, America Mineiro sahadan galip ayrılırsa 3.50 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.40, üst oranı 2.05. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.80 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.55.

Sport Recife son haftadaki Figueirense müsabasında 2-0 kazandı.

America Mineiro ise Santos maçında 1-0 yenildi.

Sport Recife, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Sport Recife, kendi sahasında 11 gol attı, 10 gol yedi.

America Mineiro, dış sahada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 7 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda America Mineiro 5 kez gol sevinci yaşadı, 15 kez topu ağlarında gördü.

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