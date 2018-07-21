Sport Recife - Fluminense maçı rakamları

Sport Recife ve Fluminense, 22 Temmuz 2018 Pazar günü Brezilya Serie A maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 22:00. Sport Recife 19 puana sahip olarak 9. sırada yer alırken Fluminense 15 puanda ve 12. sırada. Sport Recife, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Fluminense, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 441 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Sport Recife kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Fluminense sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Sport Recife son hafta oynanan Corinthians maçında 1-0 kazandı.

Fluminense ise Atletico Goianiense maçında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 3 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Sport Recife, 8 gol attı ve 4 gol yedi.

Fluminense, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet elde etti. Fluminense, deplasmanda 8 kez ağları sarsarken, 13 kez topu kendi kalesinde gördü.

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