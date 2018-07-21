Sport Rosario - Academia Cantolao maçı heyecanı

Peru Premier Lig Apertura heyecanı devam ediyor. Sport Rosario, 22 Temmuz 2018 Pazar günü Academia Cantolao takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 01:45. Sport Rosario 11 puana sahip olarak 4. sırada yer alırken Academia Cantolao 8 puanda ve 9. sırada. Ev sahibi Sport Rosario, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Academia Cantolao, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 446 kodlu maçı oynayanlar; Sport Rosario galibiyet oranı 1.65, beraberlik oranı 3.20, Academia Cantolao galibiyet oranı 3.60. Alt 1.75, üst 1.60 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Sport Rosario son haftadaki Juan Aurich müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Academia Cantolao, Universitario karşılaşmaında 2-1 yenildi.

Sport Rosario, evinde 3 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 7 gol atıp 4 gol yedi.

Academia Cantolao ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Academia Cantolao, 2 gol atarken 7 gol yedi.

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