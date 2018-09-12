Sport Rosario - Deportivo Municipal maçı rakamları

Peru Premier Lig Clausura maçında Sport Rosario ile Deportivo Municipal, 13 Eylül 2018 Perşembe günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 01:45. Sport Rosario, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Deportivo Municipal son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 498. İddaa'da Sport Rosario kazanır 1.90, berabere biter 3.00, Deportivo Municipal kazanır 2.90 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.75, 2.5 gol üstünün oranı 1.60. Karşılıklı gol var 1.35, karşılıklı gol yok 1.95 oranını kazandıracak.

Sport Rosario önceki hafta Juan Aurich mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Deportivo Municipal ise Inti Gas Ayacucho maçında 2-0 kazandı.

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