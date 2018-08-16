Sport Rosario - Union Comercio maç önü

Peru Premier Lig Apertura maçında Sport Rosario ile Union Comercio, 17 Ağustos 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 01:45. 20 puanlı Sport Rosario 4. sırada bulunuyor, Union Comercio 17 puana sahip ve 11. sırada. Ev sahibi Sport Rosario, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Union Comercio, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 606 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Sport Rosario kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Union Comercio sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Sport Rosario son hafta oynanan Juan Aurich maçında 2-0 kazandı.

Union Comercio ise Sporting Cristal karşılaşmasında 2-0 yenildi.

Kendi sahasında 5 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Sport Rosario, 16 gol attı ve 9 gol yedi.

Union Comercio, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Union Comercio, deplasmanda 2 kez ağları sarsarken, 11 kez topu kendi kalesinde gördü.

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