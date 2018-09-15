Sportfreunde Lotte - FSV Zwickau maçı rakamları

Sportfreunde Lotte ve FSV Zwickau, 16 Eylül 2018 Pazar günü Almanya 3. Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 14:00. 4 puanlı Sportfreunde Lotte 20. sırada bulunuyor, FSV Zwickau 9 puana sahip ve 8. sırada. Sportfreunde Lotte, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgilik form durumunda. FSV Zwickau, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 577 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Sportfreunde Lotte kazanırsa 2.40, beraberlik çıkarsa 2.90, FSV Zwickau sahadan galip ayrılırsa 2.30 oranını elde edecekler. Alt 1.50, üst 1.85 veriyor. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Sportfreunde Lotte önceki hafta Magdeburg mücadelesinde 0-1 yenildi.

FSV Zwickau ise Hallescher FC maçında 2-0 yenildi.

Sportfreunde Lotte, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Sportfreunde Lotte, kendi sahasında 0 gol attı, 3 gol yedi.

FSV Zwickau ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. FSV Zwickau, 3 gol atarken 4 gol yedi.

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