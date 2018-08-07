Sportfreunde Lotte - Sonnenhof Grossaspach maç önü

Almanya 3. Lig maçında Sportfreunde Lotte ile Sonnenhof Grossaspach, 08 Ağustos 2018 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 20:00. Maç öncesi Sportfreunde Lotte 1 puanla 18. sırada, Sonnenhof Grossaspach 1 puanla 14. sırada bulunuyor. Ev sahibi Sportfreunde Lotte, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Sonnenhof Grossaspach son 5 mücadelede 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 469 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Sportfreunde Lotte kazanırsa 2.10, beraberlik çıkarsa 2.90, Sonnenhof Grossaspach sahadan galip ayrılırsa 2.60 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.65, üst oranı 1.70. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Sportfreunde Lotte son haftadaki Meppen müsabasında 2-2 berabere kaldı.

Sonnenhof Grossaspach ise RW Erfurt karşılaşmasında 1-0 kazandı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Sportfreunde Lotte, 0 gol attı ve 0 gol yedi.

Sonnenhof Grossaspach, dış sahada 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Sonnenhof Grossaspach 2 kez gol sevinci yaşadı, 3 kez topu ağlarında gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ