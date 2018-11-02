Sportfreunde Lotte - VfR Aalen maçı istatistikleri

Sportfreunde Lotte ve VfR Aalen, 03 Kasım 2018 Cumartesi günü Almanya 3. Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 16:00. Maç öncesi Sportfreunde Lotte 16 puanla 13. sırada, VfR Aalen 12 puanla 18. sırada bulunuyor. Ev sahibi Sportfreunde Lotte, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. VfR Aalen son 5 mücadelede 2 galibiyet, 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 278 kodlu maçı oynayanlar; Sportfreunde Lotte galibiyet oranı 2.10, beraberlik oranı 3.10, VfR Aalen galibiyet oranı 2.50. Alt 1.55, üst 1.80 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Sportfreunde Lotte son hafta oynanan Magdeburg maçında 0-1 yenildi.

VfR Aalen ise Wehen maçında 2-0 yenildi.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Sportfreunde Lotte, 4 gol attı ve 4 gol yedi.

VfR Aalen, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. VfR Aalen, deplasmanda 4 kez ağları sarsarken, 5 kez topu kendi kalesinde gördü.

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