Sporting Charleroi - Antwerp karşılaşma önü

Belçika 1.Lig A maçında Sporting Charleroi ile Antwerp, 29 Temmuz 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 19:00. Ev sahibi Sporting Charleroi, son 5 maçında 0 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Antwerp son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 507. İddaa'da Sporting Charleroi kazanır 1.80, berabere biter 3.10, Antwerp kazanır 3.10 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.50, 2.5 gol üstünün oranı 1.85. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Sporting Charleroi önceki hafta Kortrijk mücadelesinde 2-0 yenildi.

Antwerp, Anderlecht karşılaşmaında 2-1 yenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ