Sporting Charleroi - Kortrijk maçı ne zaman?

Belçika 1.Lig A heyecanı devam ediyor. Sporting Charleroi, 25 Ağustos 2018 Cumartesi günü Kortrijk takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 21:30. Maç öncesi Sporting Charleroi 3 puanla 11. sırada, Kortrijk 1 puanla 13. sırada bulunuyor. Sporting Charleroi son 5 maçında 0 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Kortrijk, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 430 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Sporting Charleroi kazanırsa 1.50, beraberlik çıkarsa 3.30, Kortrijk sahadan galip ayrılırsa 4.30 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.70, 2.5 gol üstünün oranı 1.65. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Sporting Charleroi son hafta oynanan Kortrijk maçında 2-0 yenildi.

Kortrijk, Sporting Charleroi karşılaşmaında 2-0 kazandı.

Sporting Charleroi, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Sporting Charleroi, kendi sahasında 1 gol attı, 3 gol yedi.

Kortrijk, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Kortrijk, deplasmanda 0 kez ağları sarsarken, 3 kez topu kendi kalesinde gördü.

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