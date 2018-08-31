Sporting Charleroi - Mouscron Peruwelz rakamlar

Belçika 1.Lig A heyecanı devam ediyor. Sporting Charleroi, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü Mouscron Peruwelz takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 21:30. Ev sahibi Sporting Charleroi, son 5 maçında 0 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Mouscron Peruwelz son 5 mücadelede 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 527 kodlu maçı oynayanlar; Sporting Charleroi galibiyet oranı 1.40, beraberlik oranı 3.75, Mouscron Peruwelz galibiyet oranı 4.60. Alt oranı 1.75, üst oranı 1.60. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.

Sporting Charleroi önceki hafta Kortrijk mücadelesinde 2-0 yenildi.

Mouscron Peruwelz ise AS Eupen maçında 4-0 yenildi.

Sporting Charleroi, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Sporting Charleroi, kendi sahasında 1 gol attı, 5 gol yedi.

Mouscron Peruwelz, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Mouscron Peruwelz, deplasmanda 1 kez ağları sarsarken, 4 kez topu kendi kalesinde gördü.

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