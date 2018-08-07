Sporting Cristal - Academia Cantolao maçı istatistikleri

Peru Premier Lig Apertura heyecanı devam ediyor. Sporting Cristal, 08 Ağustos 2018 Çarşamba günü Academia Cantolao takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 21:00. Sporting Cristal 21 puana sahip olarak 1. sırada yer alırken Academia Cantolao 10 puanda ve 13. sırada. Sporting Cristal son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Academia Cantolao, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 476 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Sporting Cristal kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Academia Cantolao sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Sporting Cristal önceki hafta Universitario mücadelesinde 2-2 berabere kaldı.

Academia Cantolao ise Sport Rosario karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Sporting Cristal, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Sporting Cristal, kendi sahasında 13 gol attı, 3 gol yedi.

Academia Cantolao, dış sahada 0 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Academia Cantolao 3 kez gol sevinci yaşadı, 12 kez topu ağlarında gördü.

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