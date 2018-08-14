Sporting Cristal - Sport Huancayo maçı heyecanı

Peru Premier Lig Apertura heyecanı devam ediyor. Sporting Cristal, 14 Ağustos 2018 Salı günü Sport Huancayo takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 23:30. Sporting Cristal 27 puana sahip olarak 1. sırada yer alırken Sport Huancayo 16 puanda ve 10. sırada. Sporting Cristal, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Sport Huancayo, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 494 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Sporting Cristal kazanırsa 1.25, beraberlik çıkarsa 4.00, Sport Huancayo sahadan galip ayrılırsa 7.00 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.95, 2.5 gol üstünün oranı 1.45. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.

Sporting Cristal son hafta oynanan Sport Huancayo maçında 1-0 kazandı.

Sport Huancayo ise Sporting Cristal karşılaşmasında 1-0 yenildi.

Sporting Cristal, evinde 5 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 17 gol atıp 3 gol yedi.

Sport Huancayo, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Sport Huancayo, deplasmanda 8 kez ağları sarsarken, 7 kez topu kendi kalesinde gördü.

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