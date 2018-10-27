Sporting Cristal - Universidad San Martin maçı heyecanı

Sporting Cristal ve Universidad San Martin, 27 Ekim 2018 Cumartesi günü Peru Premier Lig Clausura maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 21:00. Sporting Cristal 16 puana sahip olarak 3. sırada yer alırken Universidad San Martin 17 puanda ve 2. sırada. Sporting Cristal son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ile oynadı. Universidad San Martin, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 381 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Sporting Cristal kazanırsa 1.25, beraberlik çıkarsa 4.10, Universidad San Martin sahadan galip ayrılırsa 6.40 oranını elde edecekler.

Sporting Cristal son haftadaki Universitario müsabasında 3-3 berabere kaldı.

Universidad San Martin ise Alianza Lima karşılaşmasında 1-0 kazandı.

Sporting Cristal, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı. Sporting Cristal, kendi sahasında 9 gol attı, 2 gol yedi.

Universidad San Martin, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Universidad San Martin, deplasmanda 5 kez ağları sarsarken, 4 kez topu kendi kalesinde gördü.

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