Sporting Cristal - Universitario maçı öncesi rakamlar

Sporting Cristal ve Universitario, 05 Ağustos 2018 Pazar günü Peru Premier Lig Apertura maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 04:00. 18 puanlı Sporting Cristal 2. sırada bulunuyor, Universitario 11 puana sahip ve 12. sırada. Ev sahibi Sporting Cristal, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Universitario, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 440 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Sporting Cristal kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Universitario sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Sporting Cristal son hafta oynanan UTC Cajamarca maçında 2-2 berabere kaldı.

Universitario ise Sport Rosario karşılaşmasında 1-2 yenildi.

Sporting Cristal, evinde 3 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 12 gol atıp 3 gol yedi.

Universitario ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Universitario, 4 gol atarken 10 gol yedi.

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