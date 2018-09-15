Sporting Gijon - Numancia rakamlar

Sporting Gijon ve Numancia, 16 Eylül 2018 Pazar günü İspanya 2.Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 21:30. Maç öncesi Sporting Gijon 7 puanla 8. sırada, Numancia 5 puanla 10. sırada bulunuyor. Sporting Gijon, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Numancia son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 750 kodlu maçı oynayanlar; Sporting Gijon galibiyet oranı 1.70, beraberlik oranı 3.00, Numancia galibiyet oranı 3.60. 2.5 gol altının oranı 1.50, 2.5 gol üstünün oranı 1.85. Karşılıklı gol var 1.60, karşılıklı gol yok 1.60 oranını kazandıracak.

Sporting Gijon önceki hafta Cultural Leonesa mücadelesinde 4-0 kazandı.

Numancia ise Barcelona II maçında 2-2 berabere kaldı.

Sporting Gijon, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Sporting Gijon, kendi sahasında 4 gol attı, 0 gol yedi.

Numancia, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Numancia, deplasmanda 5 kez ağları sarsarken, 6 kez topu kendi kalesinde gördü.

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