Maç öncesi kanat organizasyonları çalışan Sporting Lizbon, bunun karşılığını ilk yarıda almayı başardı.

İlk yarıda 5 korner kazanan konuk ekip, bunların üçünde gol buldu. Maçın 15. dakikasında kazanılan korner atışında Sebastian Coates'in kafa golüyle 1-0 öne geçen Sporting Lizbon, 27. dakikada aynı şekilde ve aynı oyuncusuyla bir kez daha fileleri havalandırdı.

Korner atışlarında savunma yapmakta zorlanan Beşiktaş, ilk yarının son bölümünde bir başka korner atışında Vida'nın ceza alanı içinde topa elle müdahalesi sonrası penaltı atışındaki gole engel olamadı ve soyunma odasına 3-1 geride gitti.