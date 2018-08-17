Sporting Lisbon - Vitoria Setubal maçı ne zaman?

Portekiz Premier Lig heyecanı devam ediyor. Sporting Lisbon, 18 Ağustos 2018 Cumartesi günü Vitoria Setubal takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 23:00. Sporting Lisbon 3 puana sahip olarak 3. sırada yer alırken Vitoria Setubal 3 puanda ve 6. sırada. Sporting Lisbon son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Vitoria Setubal son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 449 kodlu maçı oynayanlar; Sporting Lisbon galibiyet oranı 1.15, beraberlik oranı 4.75, Vitoria Setubal galibiyet oranı 9.00. Alt oranı 1.85, üst oranı 1.50. Karşılıklı gol var 1.70, karşılıklı gol yok 1.50 oranını kazandıracak.

Sporting Lisbon son haftadaki Braga müsabasında 2-2 berabere kaldı.

Vitoria Setubal ise Desportivo Aves karşılaşmasında 0-1 yenildi.

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