Portekiz'in başkenti Lizbon'dan kalkan uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen ve yöneticilerin de bulunduğu kafile, buradan konaklayacağı otele geçti.
Beşiktaş-Sporting Lizbon karşılaşması, 19 Ekim Salı günü saat 19.45'te Vodafone Park'ta oynanacak.
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