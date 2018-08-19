Sportivo Luqueno - Deportivo Santani maçı istatistikleri

Paraguay Profesyonel Lig Clausura heyecanı devam ediyor. Sportivo Luqueno, 20 Ağustos 2018 Pazartesi günü Deportivo Santani takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 01:30. Sportivo Luqueno 8 puana sahip olarak 3. sırada yer alırken Deportivo Santani 7 puanda ve 4. sırada. Sportivo Luqueno son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Deportivo Santani, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 705 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Sportivo Luqueno kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Deportivo Santani sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Sportivo Luqueno son haftadaki Sol de America müsabasında 0-1 yenildi.

Deportivo Santani ise Cerro Porteno karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Sportivo Luqueno, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Sportivo Luqueno, kendi sahasında 2 gol attı, 3 gol yedi.

Deportivo Santani, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Deportivo Santani, deplasmanda 3 kez ağları sarsarken, 4 kez topu kendi kalesinde gördü.

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