Sports Boys Warnes - Royal Pari maç önü

Bolivya Premier Lig Clausura heyecanı devam ediyor. Sports Boys Warnes, 03 Ağustos 2018 Cuma günü Royal Pari takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 01:15. Maç öncesi Sports Boys Warnes 7 puanla 3. sırada, Royal Pari 9 puanla 2. sırada bulunuyor. Sports Boys Warnes son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Royal Pari, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 548 kodlu maçı oynayanlar; Sports Boys Warnes galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Royal Pari galibiyet oranı 0.00.

Sports Boys Warnes son hafta oynanan Royal Pari maçında 0-0 berabere kaldı.

Royal Pari ise Sports Boys Warnes maçında 0-0 berabere kaldı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Sports Boys Warnes, 4 gol attı ve 1 gol yedi.

Royal Pari ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Royal Pari, 2 gol atarken 0 gol yedi.

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