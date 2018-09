Sports Boys Warnes - The Strongest maçı istatistikleri

Sports Boys Warnes ve The Strongest, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü Bolivya Premier Lig Clausura maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 03:00. 15 puanlı Sports Boys Warnes 7. sırada bulunuyor, The Strongest 21 puana sahip ve 2. sırada. Sports Boys Warnes, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. The Strongest son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 280. İddaa'da Sports Boys Warnes kazanır 2.60, berabere biter 3.40, The Strongest kazanır 1.90 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Sports Boys Warnes son haftadaki The Strongest müsabasında 3-2 kazandı.

The Strongest ise Sports Boys Warnes karşılaşmasında 3-2 yenildi.

Sports Boys Warnes, evinde 3 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 8 gol atıp 5 gol yedi.

The Strongest, dış sahada 3 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda The Strongest 7 kez gol sevinci yaşadı, 2 kez topu ağlarında gördü.

