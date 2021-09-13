Spot piyasada elektrik fiyatları

AA

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 3,9 azalarak 304 milyon 573 bin 501 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 670 lira, en düşük saat 12.00'de 448 lira 53 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 521 lira 88 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 523 lira 74 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 674 lira, en düşük 445 lira 55 kuruştan işlem gördü.