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Spot piyasada elektrik fiyatları 

Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 600 lira, en düşük 1248 lira olarak belirlendi

Spot piyasada elektrik fiyatları 
AA

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 22,1 azalışla 898 milyon 6 bin 237 lira oldu.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 19.00-21.00 saatlerinde 2 bin 600 lira, en düşük 06.00-07.00 saatlerinde 1248 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1883 lira 73 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 1893 lira 81 kuruş oldu.

Spot piyasada 1 megavatsaat elektrik bugün en yüksek 2 bin 600 lira, en düşük 1497 lira 99 kuruştan işlem gördü.

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