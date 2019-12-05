Spotify 2019 Özetin nedir, nasıl bakılır? soruları Spotify kullanıcıları tarafından merakla araştırılıyor. Spotify, kullanıcılarına özel 2019 yılı ve son on yılda en çok dinledikleri şarkıları ve sanatçıları paylaştı. İşte Spotify Kişisel 2019 Özeti'ne dair detaylar...

SPOTIFY 2019 ÖZETİN NEDİR, NASIL BAKILIR?

Spotify bu sene, sadece Kişisel “Özet” deneyimini hatırlatmakla kalmıyor, aynı zamanda “On Yıllık Özetim” opsiyonu ile kullanıcıların on yıla uzanan dinleme verilerini de gösteriyor. Böylece kullanıcılar, 2019 ve on yıl boyunca en çok dinledikleri ve keşfettikleri şarkı, albüm, sanatçı ve podcast yayınlarına erişebilecek. 2019 yılında en çok dinlediğiniz favori sanatçı kimdi? Yılın her mevsiminde en çok dinlediğiniz şarkı neydi? Spotify Kişisel “Özeti” için daha fazla bilgiye ulaşmak ve kendi özetinizi görmek için Spotify’ın blog sayfası For the Record ‘daki paylaşıma bakabilirsiniz.

SPOTIFY ÖZETİNE BAKMAK İÇİN TIKLA

Sonrasında ise kişiselleştirilmiş çalma listesi üzerinden favori sanatçı ve albümlerinizi yeniden keşfedebilir ya da bu sene Spotify’da en çok dinlenen şarkılara buradan, 10 yıllık verilere ise buradan göz atabilirsiniz! Unutmayın, Kişisel 2019 “Özeti” (Wrapped) paylaşım kartınız ile sonuçlarınızı Instagram, Twitter, Snapchat ve Facebook üzerinden kolayca paylaşabilirsiniz.''