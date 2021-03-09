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Spotify en çok dinlenen kadın sanatçıları açıkladı

Spotify, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle en çok dinlenen kadın sanatçıları duyurdu. Açıklanan listeler 1 Ocak - 22 Şubat arasındaki veriler göz önünde bulunduruldu. İşte dünyada ve Türkiye'de en çok dinlenen kadın sanatçılar...

Spotify en çok dinlenen kadın sanatçıları açıkladı - Magazin haberleri
Spotify en çok dinlenen kadın sanatçıları açıkladı
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HABERTURK.COM

Dünyada 2.3 milyardan fazla dinlenmeyle Taylor Swift birinci sırada yer aldı. Swift'i takip eden ünlü isimler ise Ariana Grande ve Dua Lipa.

En çok dinlenen diğer global kadın sanatçılar ise; Halsey, Karol G ve BLACKPINK oldu.

DÜNYADA TAYLOR SWIFT, TÜRKİYE'DE SEZEN AKSU DİNLENİYOR

Türkiye'de yapılan sıralamada ise; Sezen Aksu, Zeynep Bastık, Billie Eilish, Sertab Erener, Yıldız Tilbe, Taylor Swift, Lil Zey, Ariana Grande, Lana Del Rey ve Tuğçe Kandemir gibi kadın sanatçılar yer aldı.

Crime Junkie'yi sunan Ashley Flowers ve Brit Prawat dünyada en popüler kadın podcast yayıncıları olurken, onları Call Her Daddy podcast'inin Alex Cooper'ı takip ediyor.

Diğer popüler kadın podcast yayıncıları ise TED Talks Daily'den Elise Hu, My Favorite Murder'a ev sahipliği yapan Karen Kilgariff and Georgia Hardstark ve Unlocking Us with Brene Brown'un yayıncısı Brene Brown. Türkiye'de ise Umarım Annem Dinlemez, Merdiven Altı Terapi ve Nasıl Olunur gibi kadın yayıncıların ev sahipliğini yaptığı podcast'ler öne çıkıyor.

Dünyanın en popüler audio streaming servisi Spotify, kadın sanatçı ve içerik oluşturucularının sayısını artırma ve onları öne
çıkarma sorumluluğunu da üstlendi. Women of Electronic, Women of K-Pop, Women of Rock ve Galdem gibi kadın sanatçılara özel oluşturduğu global çalma listeleri ve kadın liderliğinde oluşturulan Where Should We Begin with Esther Perel, Science Vs, ve Supernatural with Ashley Flowers gibi podcast’ler yalnızca birkaç örnekten bazıları.

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