Spotify Türkiye'de son 10 yılda en çok dinlenen sanatçıları ve şarkıları açıkladı

Spotify Türkiye'de son 10 yılda en çok dinlenen sanatçıları ve şarkıları açıkladı

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Dünya genelinde milyonlarca kullanıcıya sahip olan Spotify, Türkiye'de 10'uncu yılını kutluyor. Genç ve yetenekli sanatçıları destekleyen platform son on yıl içerisinde Türkiye'de en çok dinlenen sanatçıları, şarkıları ve podcast yayınlarını açıkladı.