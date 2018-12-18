Akıllara durgunluk veren olay, geçtiğimiz pazar günü Arnavutköy İmrahor Mahallesinde sabaha karşı 04.30 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, geçimini hayvancılıkla sağlayan Dinler ailesinin evinin ahırına gelen hırsızlar önce evin çevresindeki 4 bekçi köpeğini zehirli etle öldürdü, ardından da uyuyan İhsan Dinler (65) ve oğlu Furkan Dinler´i (18) spreyle bayılttı.

Kalabalık şekilde geldikleri düşünülen hırsızlar daha sonra ahırda bulunan 15 büyükbaş hayvandan 12´sini elektroşokla sersemleterek ormanlık alana getirdikleri çalıntı kamyonete taşıdı. Hayvanların tamamının aynı günün sabahında Edirne´nin Keşan ilçesinde 27 bin liraya satıldığını tespit eden jandarma ekipleri, el koydukları hayvanları İhsan Dinler´e teslim etti. Olayla ilgili hırsızlar her yerde aranıyor.



"KÖPEKLERİMİ ÖLDÜRMÜŞLER"



Hayvanların sahibi İhsan Dinler hayvanlarının çalındığını fark etmediğini söyleyerek, "Bize ilaç mı sıktılar ne yaptılar bilemedik. Gece 04.30 ile 06.00 arasında hayvanlarımızı götürdüler. Sabah kalktığımızda kalan hayvanların sağa sola kaçtığını gördük. 'Eyvah hayvanlarımı götürdüler' dedim. Sonra baktım köpeklerimi de öldürmüşler. Ahırı açtığımızda içeride 12 hayvanın çalındığını gördük. Hayvanlarıma elektroşok vermişler, ipini kesmişler almışlar. Jandarmaya Allah güç kuvvet versin. En sonunda bulundular" dedi.

KAPININ KİLİDİNİ KIRMIŞLAR



Hayvanları kontrol etmek için ahırın arkasında yattığını söyleyen Furkan Dinler ise "İlaç gibi bir şey sıkmış olabilirler. Sabah sersemlemiş bir şekilde kalktım. Hayvanların çalındığını anladım. Ayak izleri de kamyonetin yüklendiği yere gidiyordu. Kapının kilidini kırıp çıkarmışlar. Hayvanları çıkardıktan sonra yeniden kapıyı kapatmışlar. Hayvanın kuyruklarına hep sopayla vurmuşlar. İzleri de belliydi burada" diye konuştu.



27 BİN LİRAYA SATMIŞLAR



İhsan Dinler hayvanlarının olay olduktan sonra aynı gün içerisinde Edirne´nin Keşan ilçesinde bulunduğunu söyleyerek, "Hayvanlarımı çalıntı kamyonetle alıp Keşan´da birisine 27 bin liraya satmışlar. Ben hayvanlarımın bir tanesini 8 bin liraya bile vermezdim. Toplam değerleri 130 bin lira civarındaydı. Sağ olsun jandarma ekipleri hayvanlarımı hemen buldu. Umarım hırsızlar bir an evvel yakalanır" dedi.















































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