Koronavirüse karşı mücadelede aşılama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sinovac ve Biontech aşılarının Türkiye'de uygulanmaya başlamasının ardından Rusya'nın geliştirdiği Sputnik V aşısı için de harekete geçildi. Olumlu sonuçlanan testlerin ardından Rusya ile Türkiye anlaşmaya vararak Sputnik V aşısının Türkiye'de üretilmesine karar verildi. Peki, Sputnik V aşısı özellikleri, yan etkisi ve etkinlik oranı nedir? İşte Sputnik V aşısı ile ilgili merak edilenler haberimizde...

SAĞLIK BAKANI KOCA'DAN SPUTNİK V AŞISI AÇIKLAMASI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Rusya'nın geliştirdiği Sputnik V aşısıyla ilgili testlerin de olumlu sonuçlandığını aktardı. "Ön anlaşma aşamasındayız. Bu hafta açıklama yapacağız. Önemli miktarda bir bağlantı yaptık. Kaç doz olduğunu hafta içi açıklayacağım" bilgisini veren Koca, haziran ayı sonuna kadar 40 yaş üstü herkesi aşılamayı hedeflediklerini söyledi.

Ağustos, eylül, ekim aylarında aşılamada sorun kalmayacağını düşündüğünü ifade eden Koca, hem üretim kapasitesinin giderek arttığını hem de yeni aşıların devreye girdiğini vurguladı.

SPUTNİK V AŞISI KORONAVİRÜSE KARŞI YÜZDE KAÇ ETKİLİ?

"Sputnik V" aşısının etkinlik oranı, son verilere göre yüzde 97,6 olarak belirlendi.

Rus Gamaleya Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsünün geliştirdiği "Sputnik V aşısı" 3,8 milyon kişiden elde edilen veriler incelendi.

Geliştirici ekibin lideri Denis Logunov, her iki dozu da alan söz konusu kişilerde aşının etkinlik oranının yüzde 97,6 olarak tespit edildiğini duyurdu.

Bu yılın başlarında The Lancet dergisi, "Sputnik V aşısının etkinlik oranının yüzde 91,6 olduğunu bildirmişti.

SPUTNİK V AŞISI YAN ETİKLERİ VAR MI? SPUTNİK V ÖZELLİKLERİ

Dünyanın resmi onay alan ilk Covid-19 aşısı olma özelliğini taşıyan Sputnik V aşısı adenovirüs (Viral Vektör) kaynaklı bir aşı.

Viral Vektör (Adenovirüs) aşılarında, grip benzeri hastalık yapan bir virüsün (adenovirüs) genetik müdahale sonrası Corona virüs proteini ile desteklenerek insanda bağışıklık oluşturması amaçlanırken aşıların içindeki mikroorganizmalar canlı olmakla birlikte, güçsüzleştirildiklerinden dolayı insanlarda hastalık yapmıyor.

2-8 santigrat derece sıcaklıklar arasında, yani kullanılan aşı buzdolaplarında saklanabilen Sputnik V adenovirüs (Viral Vektör) aşısı iki doz olarak uygulanıyor.