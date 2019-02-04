Spyros Gourdoupıs, bu yılki Survivor’ın Bohem tipi kendini rahat, dürüst ve çok konuşkan olarak tanımlıyor. Asla strese girmiyor ve Survivor’da muhtemelen onu tek zorlayacak şeyin yemekten uzak olması olacağını söylüyor. Peki, Spyros Gourdoupıs kimdir? Spyros Gourdoupıs kaç yaşında? İşte detaylar...

SPYROS GOURDOUPIS KİMDİR?

Spyros Gourdoupis veya Dr. Pips 28 yaşında va Patra’da yaşıyor. Floransa’da eğitim görüp Yapısal Biyoloji biliminde doktora yapmış; fakat müzik, özellikle rap onun en büyük tutku ve sevgisi. Bu yılki Survivor’ın Bohem tipi kendini rahat, dürüst ve çok konuşkan olarak tanımlıyor. Asla strese girmiyor ve Survivor’da muhtemelen onu tek zorlayacak şeyin yemekten uzak olması olacağını söylüyor.

2019 SURVİVOR SPYROS GOURDOUPIS

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