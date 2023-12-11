Squid Game 2. sezon başladı mı ve ne zaman yayınlanacak?

Squid Game 2. sezon başladı mı ve ne zaman yayınlanacak?

Squid Game: The Challenge programının yayınlanmasıyla beraber dizinin 2. sezonunun ne zaman yayınlanacağı merak edilmeye başladı. Dizinin başrol oyuncularından Lee Jung-je, 2. sezon çekimlerinin ilk sezona göre uzun süreceğini duyurmuştu. Peki, Squid Game 2. sezon ne zaman çıkacak?

Seong Gi-hun karakterine hayat veren Lee Jung-jae, 2. sezon çekimlerinin ilk sezona göre daha uzun olacağını bildirdi ve Squid Game'in yeni sezonunun 2023 Kasım ayında çıkacağı duyuruldu. Fakat dizinin net tarihi belirtilmedi.

3 Şurada Paylaş!









SQUİD GAME: THE CHALLENGE 4.56 MİLYON DOLAR SAHİBİNİ BULDU

Netflix'in 4,56 milyon dolar ödüllü "Squid Game: The Challenge" yarışması geçtiğimiz günlerde final bölümünü yayınladı. Finale kalan son 3 yarışmacı (Mai, Phill ve Sam) "Ziyafet" olarak adlandırılan final yemeğine davet edildi.

Oyunun ardından Sam elendi ve Mai ile Phill arasında son oyun olarak taş, kağıt ve makas oynandı. Son oyunun galibi ise Mai oldu ve 4,56 milyon dolarlık ödülün sahibi oldu.