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        Haberler Televizyon Squid Game 2. sezon başlayacak mı, ne zaman yayınlanacak, tarih verildi mi?

        Squid Game 2. sezon başladı mı ve ne zaman yayınlanacak?

        Netflix'in sevilen dizilerinden Squid Game'in 2. sezon tarihi sorgulanmaya devam ediyor. İlk sezonuyla rekor kıran dizinin yeni sezon tarihiyle ilgili açıklamalar duyuruldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.12.2023 - 08:54 Güncelleme: 13.12.2023 - 08:54
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        Squid Game: The Challenge programının yayınlanmasıyla beraber dizinin 2. sezonunun ne zaman yayınlanacağı merak edilmeye başladı. Dizinin başrol oyuncularından Lee Jung-je, 2. sezon çekimlerinin ilk sezona göre uzun süreceğini duyurmuştu. Peki, Squid Game 2. sezon ne zaman çıkacak?

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        SQUİD GAME 2. SEZON NE ZAMAN ÇIKACAK?

        Seong Gi-hun karakterine hayat veren Lee Jung-jae, 2. sezon çekimlerinin ilk sezona göre daha uzun olacağını bildirdi ve Squid Game'in yeni sezonunun 2023 Kasım ayında çıkacağı duyuruldu. Fakat dizinin net tarihi belirtilmedi.

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        SQUİD GAME: THE CHALLENGE 4.56 MİLYON DOLAR SAHİBİNİ BULDU

        Netflix'in 4,56 milyon dolar ödüllü "Squid Game: The Challenge" yarışması geçtiğimiz günlerde final bölümünü yayınladı. Finale kalan son 3 yarışmacı (Mai, Phill ve Sam) "Ziyafet" olarak adlandırılan final yemeğine davet edildi.

        Oyunun ardından Sam elendi ve Mai ile Phill arasında son oyun olarak taş, kağıt ve makas oynandı. Son oyunun galibi ise Mai oldu ve 4,56 milyon dolarlık ödülün sahibi oldu.

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        SQUID GAME'İN KONUSU NEDİR?

        Gerilim ve drama türündeki dizi, hayatta kalma mücadelesi anlatılıyor. Maddi olarak sıkıntıları olan yüzlerce kişi bir gün aldıkları davetle bir oyuna çağrılır. Oyunu cazip kılan ise kazanan kişinin 40 milyon dolarlık büyük ödülü alacak olmasıdır. Oyuna katılan oyuncuların yapması gereken tek şey ise bütün rakiplerini eleyerek hayatta kalan son kişi olmaktır.

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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