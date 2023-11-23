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        Haberler Televizyon Squid Game 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Squid Game dizisi yeni sezon ne zaman yayınlanacak? Squid Game 2. sezon fragmanı izle

        Squid Game 2. sezon tarihi yayınlandı! Netflix Squid Game yeni sezon ne zaman başlıyor?

        Netflix'in ilk sezonuyla tarihe geçmeyi başaran dizisi Squid Game'in yeni sezonuna ilişkin beklenen açıklama geldi. Dünya genelinde hatırı sayılır bir izleyici kitlesi yakalayan ve ilk sezonu 17 Eylül 2021 tarihinde yayınlanan dizinin 2. ve yeni sezonunun yayın tarihini belli oldu ve ilk fragmanı da yayınlandı! İşte, ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.11.2023 - 00:24 Güncelleme: 23.11.2023 - 00:24
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        Son yılların en çok izlenen yapımlarından biri olan Squid Game dizisinin 2. sezonu ile ilgili araştırmalar iyice artmış durumda. Söz konusu duruma ilişkin Netflix, yeni sezonun ilk fragmanını izleyicilerin beğenisine sundu. İşte, merakla beklenen dizinin yeni sezonuna dair ayrıntılar...

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        SQUID GAME 2. SEZONU NE ZAMAN?

        Squid Game'de Seong Gi-hun karakterine hayat veren Lee Jung-jae, 2. sezon çekimlerinin ilk sezona göre daha uzun süreceğini açıklamıştı.

        Söz konusu bekleyiş ile ilgili resmi açıklama geldi ve Squid Game'in yeni sezon tarihi 2023 Kasım ayı olarak duyuruldu. Ancak fenomen dizinin Kasım ayının hangi günü yayınlanacağı henüz netlik kazanmadı.

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        SQUID GAME'İN KONUSU NEDİR?

        Squid kelimesinin Türkçe karşılığı kalamardır. Game ise oyun anlamına geliyor. Yani Squid Game'in Türkçe karşılığı "Kalamar Oyunu" demektir.

        Gerilim ve drama türündeki dizide hayatta kalma mücadelesi anlatılıyor. Maddi olarak sıkıntıları olan yüzlerce kişi bir gün aldıkları davetle bir oyuna çağrılır. Oyunu cazip kılan ise kazanan kişinin 40 milyon dolarlık büyük ödülü alacak olmasıdır. Oyuna katılan oyuncuların yapması gereken tek şey ise bütün rakiplerini eleyerek hayatta kalan son kişi olmaktır.

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        SQUID GAME OYUNCULARI KİMLER?

        Park Hae-soo

        Lee Jung- jae

        HoYeon Jung

        Oh Yeong-su

        Anupam Tripathi

        Heo Sung-tae

        Kim Joo-ryoung

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        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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