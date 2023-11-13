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Squid Game 2. sezon ne zaman başlıyor? Netflix Squid Game 2. sezon tarihi Squid Game 2. sezon tarihi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Netflix'in şimdiye kadar en çok izlenen dizileri arasında yer alan Squid Game'in 2. sezon tarihi araştırılıyor. Diziye ilişkin müjdeli haber geçtiğimiz zamanlarda geldi ve yeni sezon tarihi belli oldu. Bu bağlamda izleyicilerin gözleri "Squid Game 2. sezon ne zaman başlıyor?" sorusuna çevrildi. İşte, konuya ilişkin detaylar... Habertürk Giriş: 13.11.2023 - 17:16 Güncelleme: 13.11.2023 - 17:16 facebook

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Squid Game 2. sezon tarihi diziseverlerin gündeminde yer alıyor. İlk sezonu 17 Eylül 2021 tarihinde yayınlanan ve tüm dünyayı kasıp kavuran dizinin ikinci sezonu için geri sayım devam ediyor. Peki, Squid Game 2. sezon ne zaman başlıyor? İşte, Netflix Squid Game 2. sezon tarihi hakkında güncel bilgiler...

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SQUID GAME 2. SEZONU NE ZAMAN?



Squid Game'de Seong Gi-hun karakterine hayat veren Lee Jung-jae, 2. sezon çekimlerinin ilk sezona göre daha uzun süreceğini açıklamıştı.



Söz konusu bekleyiş ile ilgili resmi açıklama geldi ve Squid Game'in yeni sezon tarihi 2023 Kasım ayı olarak duyuruldu. Ancak fenomen dizinin Kasım ayının hangi günü yayınlanacağı henüz netlik kazanmadı.