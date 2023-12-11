Squid Game: The Challenge programının galibi 4,56 milyon dolarlık ödülünü hala alamadı

55 yaşında Vietnam göçmeni Mai Whelan, 455 diğer oyuncuyu yenerek Squid Game: The Challenge yarışmasının galibi oldu. Mai, son oyunda rakibi Phill Cain'i yenerek zafer kazandı. Dizinin final sahnesinde ise Mai, bir ATM'ye gidip bakiyesini kontrol ederken hesabında kendisini 4.56 milyon dolar beklediğini görüyordu.

"Kendimi Yeni Bir Başlangıç'taki (Jerry Maguire) Tom Cruise gibi hissediyorum. Bana parayı gösterin" diyen yarışmacı son bölüm gösterildikten sonra Times'a verdiği röportajda hala ödülünü alamadığını söyledi.

3 Şurada Paylaş!









Mai Whelan, katılımcıların imzaladığı sözleşmelerin ödülü diğer yarışmacılarla paylaşmasını yasakladığını da ekledi. Whelan ödülünü aldığında bağış yapacağını ve ayrıca Virginia'da yaşadığı yerden uzakta bir huzurevi arayacağını belirtti.

Mai Whelan'ın 35 ve 34 yaşlarında iki kızı ve 9 yaşında bir torunu var.