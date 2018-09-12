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Sri Lanka, Hindu tapınaklarında hayvan kurban edilmesini yasakladı

Ülkedeki hayvan hakları savunucuları, dini ritüelin hayvanlara eziyet olduğunu savunuyordu. Tapınaklardaki yetkililer ise, böyle bir yasağın, dini özgürlüklerinin ihlâli anlamına geleceğini söylüyor.

12.09.2018 - 10:34 | Güncelleme:
- Getty Images

Sri Lanka hükümeti, Hindu tapınaklarında hayvan kurban edilmesini yasakladı.

Hükümet sözcüsü Rajitha Senaratne BBC'ye yaptığı açıklamada, Hindulardan sorumlu bakanlığın önerisi sonucu böyle bir karar aldıklarını açıkladı.

Hindular, Tanrılar ve Tanrıçaları memnun etmek için keçi, manda ve tavuk gibi hayvanları onlara adak olarak sunuyor.

Böylece dileklerinin kabul olmasını umuyor.

Ancak hayvan hakları savunucuları ve Budizm ile bağlantılı bazı kurumlar, uygulamanın hayvanlara eziyet olduğunu savunuyordu.

Ülkedeki bazı dini festivallerde adanan hayvanlar kan kaybından ölüyor.

Hükümet, çoğu Hindu milletvekili ve kuruluşunun kararı desteklediğini söylüyor.

Hindu tapınaklarındaki yetkililer ise böyle bir yasağın, dini özgürlüklerinin ihlâli anlamına geleceğini savunuyor ve yüzyıllardır devam eden ritüelin devam etmesini istiyor.

Ada ülkesinin yüzde 70'i Budist. Ülkede Hinduizm ikinci, İslam ise üçüncü büyük dini oluşturuyor.

Geçen yıl Hinduların çoğunlukta olduğu Jaffna bölgesindeki bir mahkeme, hayvanların tapınaklarda kurban edilmesini yasaklamıştı.

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