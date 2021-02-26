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Sri Lanka, Kovid-19'dan ölenlerin cenazelerinin yakılması zorunluluğunu kaldırdı

Sri Lanka'da uluslararası toplumun tepkisini çeken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kurbanlarının cenazelerinin yakılması zorunluluğu, Pakistan Başbakanı İmran Han'ın ülkeyi ziyareti sonrasında kaldırıldı.

Sri Lanka, Kovid-19'dan ölenlerin cenazelerinin yakılması zorunluluğunu kaldırdı
AA

Uluslararası basında çıkan haberlere göre, Sri Lanka'da Karantina ve Hastalık Önleme Talimatnamesi, Müslümanların Kovid-19'dan ölen yakınlarını defnetmesine izin verilecek şekilde değiştirildi.

Talimatnamedeki "Kovid-19 nedeniyle ölenlerin cenazesinin yakılması" ifadesi "Kovid-19 nedeniyle ölenlerin cenazesinin yakılması ya da gömülmesi" şeklinde düzenlendi.

Değişikliğin, Pakistan Başbakanı Han'ın 2 günlük Sri Lanka ziyaretinden bir gün sonra gerçekleşmesi dikkati çekti.

Pakistan Başbakanı Han, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Sri Lanka liderliğine ve Sri Lanka hükümetine, Kovid-19'dan ölenlerin gömülmesi seçeneğini resmen tebliğ ettikleri için teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Bu arada, Sri Lanka'nın söz konusu adımı İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) tarafından da memnuniyetle karşılandı.

- Kovid-19 kurbanlarının cenazelerinin yakılması uygulaması

Sri Lanka'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin cesetlerinin krematoryumlarda yakılmasını protesto eden Müslümanlar, hafta içinde seslerini ülkeyi ziyaret eden Pakistan Başbakanı Han'a duyurmaya çalışarak başkent Kolombo'da gösteri düzenlemişti.

Han'ın Sri Lanka'daki temasları sırasında konunun gündeme gelip gelmediğine ilişkin bilgi verilmemişti.

Müslümanlar, Sri Lanka hükümetine uygulamadan vazgeçmesi ve Müslüman topluluğun temel haklarına saygı duyması çağrısında bulunuyordu.

Sri Lanka Başbakanı Mahinda Rajapaksa, 10 Şubat'ta, Kovid-19 nedeniyle ölen Müslümanların cenazelerinin gömülmesine izin verileceğini açıklarken Kolombo yönetimi bundan bir gün sonra Kovid-19 kurbanlarının cenazelerinin yakılması uygulamasında ancak uzmanlardan oluşan bir komisyonun değerlendirmesinin ardından değişikliğe gidilebileceğini duyurmuştu.

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