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İHA

Güney Asya ülkesi Sri Lanka’da çifte dünya rekoruna imza atıldı. Colombo Askeri Hastanesindeki doktorlar, 62 yaşındaki emekli asker Canistus Coonge'tan ameliyatla 13,37 santimetre uzunluğunda ve 801 gram ağırlığında bir böbrek taşı çıkardı.

Taş, uzunluğu ve ağırlığıyla bir insandan çıkarılan en büyük böbrek taşı olarak Guinness Dünya Rekorlarına girdi. Böbrek taşının ayrıca, yetişkin bir erkeğe ait böbrek ağırlığının 5 katından fazla olduğu belirtildi.

Coonge verdiği röportajda, 2020'den beri karın ağrısı çektiğini ve kullandığı ilaçların fayda etmediği belirtti. Coonge, "Son taramadan sonra ameliyat olmam gerektiği söylendi. Artık normal hissediyorum” diye konuştu.

Cerrah K. Sutharshan ise, "Bizim için en önemli şey, bu taşa rağmen böbreğin normal şekilde çalışıyor olması" ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ REKOR HİNDİSTAN VE PAKİSTAN'DAYDI

Öte yandan, bir önceki en büyük böbrek taşı rekoru, 2004’te Hindistan’daki bir hastadan çıkarılan 13 santimetre uzunluğundaki böbrek taşı ile 2008 yılında Pakistan'daki bir hastadan çıkarılan 620 gram ağırlığındaki böbrek taşıyla kırılmıştı.