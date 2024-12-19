SSB, yeni tedarikçi finansman destek modelleriyle savunma sanayi ekosistemini güçlendirecek

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) Şirketlerinin "Tedarik Ekosistemi Kredi Kefalet Desteği" ve "Tedarikçi Finansman Desteği" programlarının tanıtım töreni, SSB Nuri Demirağ Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Görgün, burada yaptığı konuşmada, savunma sanayinde dünyanın gıptayla izlediği, örnek aldığı birçok model, sistem ve platformların olduğunu söyledi. Bu platformların her geçen gün geliştiklerine ve büyüdüklerine vurgu yapan Görgün, "Uluslararası alanda dost ve müttefik ülkelerle yaptıklarımızı paylaşıyoruz. Bunların yansımaları ihracat rakamları olarak karşımıza çıkıyor." dedi.

Görgün, Ticaret Bakanlığı tarafından her ay açılanan ihracat verilerinde en çok büyüyen ikinci sektörün savunma olduğunu söyledi. REKLAM Savunma sanayinin yıllık ortalama yüzde 20 büyüdüğünü ifade eden Görgün, bu yılki büyümenin yüzde 20'nin üzerinde olmasını beklediklerini kaydetti. Görgün, bu yıl ihracatta hedefledikleri 6,5 milyar doları geçip 7 milyar dolara yaklaşacaklarını vurgulayarak, teknik gelişim, teknolojik üstünlük, maliyet etkin çözümler ve güven veren yaklaşımlar ile uluslararası alanda tercih edildiklerini bildirdi.

Yakın zamanda Portekiz ile iki lojistik gemi sözleşmesini imzaladıklarını anımsatan Görgün, Türkiye'nin artık sadece bölgesi ve etrafındaki ülkeler ile değil, tüm dünya ile savunma sanayindeki ürünlerini paylaştığını ifade etti. Görgün, geçen yıl ihracat yapılan ülke sayısının 185'e ulaştığına işaret etti. Görgün, tedarik zincirinde faaliyet gösteren en küçük yapı taşının, finansal olarak sağlıklı olması, yeni ürünler geliştirmeye hazır olması, üretim süreçlerinde herhangi bir şekilde aksama yaşamaması adına ihtiyaç duydukları her türlü desteği sağlamak adına yeni fırsatlar oluşturmaya çalıştıklarını bildirdi.

REKLAM Tanıtımı yapılan kredi hakkında bilgi veren Görgün, şunları kaydetti: "Bugün oluşturulan kredinin toplamı 1 milyar doların üzerinde. Savunma sanayinde faaliyet gösteren tüm ekosistemde, sadece savunma sanayinde çalışan 3 bin 500'ün üzerinde şirket var. Ama savunma sanayi şirketlerine, savunma sanayi ürünlerine destek veren tüm şirketleri düşündüğümüzde 8 bine yakın şirket var. Bu 1 milyar dolarlık kredi özellikle geri ödemesiz kısmıyla, desteklenecek ve verilecek uygun maliyetlerle bu sektörümüzde faaliyet gösteren hem ana entegratörlerimize hem KOBİ'lerimize önemli bir nefes olacaktır."

Görgün, yatırım ve ihracatın finansmanı konusunda da çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Bunu da hep birlikte böyle bir tanıtım töreninde bir araya gelerek açıklarız. Çalışmalarımızın birinci safhası, birinci evresini bugünkü tanıtım töreninde sizlere aktarmış bulunuyoruz." dedi. REKLAM Konuşmaların, ardından ilgili taraflar programları imzaladı. PROGRAM HAKKINDA Tedarik Ekosistemi Kredi Kefalet Desteği, tedarikçilerin nakit akışını rahatlatmak ve finansmana erişimlerini kolaylaştırmak amacıyla geliştirildi. Bu kapsamda, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Katılım Bankaları iş birliğiyle, 6 ay geri ödemesiz ve 24 aya kadar vadeli kredi sağlanacak. Tedarikçiler bu kredileri kullanırken herhangi bir ek teminat sunma zorunluluğu olmadan işlem yapabilecek.