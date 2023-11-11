Haberler Gündem SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ödeme tarihleri 2023 | Emekli maaşı ödeme tarihleri değişti mi, ne zaman yatacak?

SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ödeme tarihleri: Emekli maaşı ödeme tarihleri değişti mi? Kasım ayının gelişiyle birlikte emekli maaşı ödeme tarihleri gündemdeki yerini aldı. SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları, bilindiği üzere tahsis numarasının son hanesine göre yatırılmaktadır. Cumhuriyet Bayramı 100. yılına özel 5 bin TL emekli ikramiyesi ödemeleri 11 Kasım itibarıyla başladı. Yaşanan bu gelişme, "Emekli maaşı ödeme tarihleri değişti mi, ne zaman yatacak?" Sorularını beraberinde getirdi. İşte 2023 Kasım ayı tahsis numarasına göre emekli maaşlarının hesaba yatacağı tarih... Habertürk Giriş: 11.11.2023 - 20:51 Güncelleme: 11.11.2023 - 20:51 facebook

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Emekli maaşı ödeme tarihleri SSK ve Bağ-Kur'lular tarafından araştırılmaya başlandı. Tahsis numarasının son hanesine göre yatırılan emekli maaşlarının ödeme tarihlerinin değiştiğine yönelik bir iddia ortaya atıldı. Bu bağlamda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan emekli maaşlarının yatacağı tarihe ilişkin kritik bir açıklama geldi. Peki, "Emekli maaşı ödeme tarihleri değişti mi, emekli maaşları ne zaman yatacak?" İşte emekli maaşı ödeme tarihleri...

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EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ DEĞİŞTİ Mİ? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emeklilerin aylık ödeme tarihlerinin değişmediğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında "emeklilerin maaş tarihlerinin değiştiği" yönünde haberlerin yer aldığı belirtildi.