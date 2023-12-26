Haberler Ekonomi Merak Edilenler SSK EMEKLİ ZAMMI | En düşük SSK emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL? Ocak 2024 SSK emekli maaş zammı - Merak Edilenler Haberleri

SSK emekli maaş zammında son tahminler belli oldu! SSK emekli maaş zammı öncesi geri sayım sürüyor. Ocak ayı başında açıklanacak olan 6 aylık enflasyon artış oranı doğrultusunda SSK emekli maaş zammı netleşecek. Peki, en düşük SSK emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL? İşte merak edilen detaylar... Mehmet Kerem Hançer mhancer@haberturk.com Giriş: 26.12.2023 - 15:28 Güncelleme: 26.12.2023 - 15:28 facebook

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En düşük SSK emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? 2024 yılbaşı için geri sayım sürerken milyonlarca SSK emeklisi bu sorunun cevabını merak edip araştırıyor. Peki, SSK emekli maaş zammı ne kadar olacak? İşte merak edilen detaylar...

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2024 SSK EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bakan Vedat Işıkhan, "SSK, Bağ-Kur yüzde 38'e yakın, kamu görevlileri ve emeklilerimiz yüzde 50’ye yakın bir artış olacağını öngörebiliyoruz" dedi. Hali hazırda en düşük emekli kök maaşı Ağustos ayında açıklanan 6 aylık enflasyon artış oranı doğrultusunda 4 bin 324 lira oldu. Kök maaşa yüzde 38 oranında zam yapılması halinde SSK emekli kök maaşı en düşük 5 bin 967 lira olacak.