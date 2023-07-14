7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL olan maaş alan emeklilerin maaşları ne kadar, kaç TL oldu? Maaşları 7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL olan emeklinin zamlı maaşları belli oldu. 6 aylık enflasyon farkı ile yüzde 19,77 oranında açıklanan Temmuz emekli maaş zammı refah payı ile birlikte yüzde 25'e yükseltildi. İşte 2023 emekli zammı ile 7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL maaş alanların yeni maaşları... Habertürk Giriş: 14.07.2023 - 11:49 Güncelleme: 14.07.2023 - 11:49 facebook

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7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL olan maaş alan emeklilerin maaşları, Temmuz emekli maaşlarına gelen zammın ardından araştırılmaya başlandı. 6 aylık enflasyon farkı ile emekli maaş zammı yüzde 19,77 oranında açıklandı. SSK ve Bağkur emekli aylıklarına yüzde 25 zam yapılmasına ilişkin kanun TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Binlerce SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gözü "7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL olan maaş alan emeklilerin maaşları ne kadar, kaç TL oldu?" sorusuna çevrildi. İşte 2023 7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL olan maaş alan emeklilerin maaşlarında son durum...

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EMEKLİYE YÜZDE 25 ZAM MADDESİ KABUL EDİLDİ! TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmekte olan torba kanun teklifinde SSK ve Bağkur emekli aylıklarına yüzde 25 zam yapılmasına ilişkin madde kabul edildi. Dün de memur emeklilerine yüzde 25 zam yapılması ve memurlara 8 bin 77 TL seyyanen zam yapılmasına ilişkin maddeler kabul edilmişti. Teklifin görüşmeleri devam ediyor. TEMMUZ EMEKLİ MAAŞ ZAMMI AÇIKLANDI! TÜİK'e göre haziranda aylık enflasyon yüzde 3,92, yıllık enflasyon yüzde 38,21, 6 aylık enflasyon yüzde 19,77 oldu. SEYYANEN ZAMDAN EMEKLİLER YARARLANAMAYACAK Memur maaşlarına “ilave ödeme” adı altında yapılan seyyanen zamdan memur emeklileri yararlanamayacak. Memur emeklilerinin maaşı normalde olması gerektiği gibi 6 aylık enflasyon farkı ve temmuz ayındaki yüzde 6 toplu sözleşme dikkate alınarak yüzde 17.55 oranında artacak. Böylece, haziran ayında 7.901 TL olan en düşük memur emekli aylığı temmuz ayında 9.288 TL olacak.