St Etienne - Angers rakamlar

Fransa Ligue 1 maçında St Etienne ile Angers, 04 Kasım 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 19:00. 17 puanlı St Etienne 6. sırada bulunuyor, Angers 12 puana sahip ve 12. sırada. St Etienne, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Angers, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 146 kodlu maçta; İddaa oynayanlar St Etienne kazanırsa 1.85, beraberlik çıkarsa 3.10, Angers sahadan galip ayrılırsa 3.00 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.55, üst oranı 1.80. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

St Etienne önceki hafta Lille mücadelesinde 3-1 yenildi.

Angers, Guingamp karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

St Etienne, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı. St Etienne, kendi sahasında 7 gol attı, 3 gol yedi.

Angers, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Angers, deplasmanda 6 kez ağları sarsarken, 6 kez topu kendi kalesinde gördü.

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