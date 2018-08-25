St Gallen - Luzern sahaya çıkıyor

St Gallen ve Luzern, 26 Ağustos 2018 Pazar günü İsviçre Süper Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 17:00. St Gallen 7 puana sahip olarak 3. sırada yer alırken Luzern 3 puanda ve 9. sırada. St Gallen, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 5 yenilgilik form durumunda. Luzern, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 568 kodlu maçta; İddaa oynayanlar St Gallen kazanırsa 2.00, beraberlik çıkarsa 3.20, Luzern sahadan galip ayrılırsa 2.60 oranını elde edecekler. Alt oranı 2.05, üst oranı 1.40. Karşılıklı gol var 1.25, karşılıklı gol yok 2.20 oranını kazandıracak.

St Gallen son haftadaki Lausanne Sports müsabasında 0-3 yenildi.

Luzern ise Basel maçında 2-2 berabere kaldı.

St Gallen, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. St Gallen, kendi sahasında 5 gol attı, 6 gol yedi.

Luzern, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Luzern, deplasmanda 1 kez ağları sarsarken, 2 kez topu kendi kalesinde gördü.

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