St Gallen - Thun maç önü

İsviçre Süper Lig heyecanı devam ediyor. St Gallen, 05 Ağustos 2018 Pazar günü Thun takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 17:00. 3 puanlı St Gallen 6. sırada bulunuyor, Thun 3 puana sahip ve 5. sırada. Ev sahibi St Gallen, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. Thun son 5 mücadelede 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 503. İddaa'da St Gallen kazanır 2.20, berabere biter 3.20, Thun kazanır 2.30 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.95, üst 1.45 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.25 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.20.

St Gallen son hafta oynanan Lausanne Sports maçında 0-3 yenildi.

Thun ise Sion maçında 1-4 yenildi.

St Gallen, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. St Gallen, kendi sahasında 2 gol attı, 4 gol yedi.

Thun, dış sahada 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Thun 1 kez gol sevinci yaşadı, 2 kez topu ağlarında gördü.

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