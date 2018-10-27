St Gallen - Zürich sahaya çıkıyor

St Gallen ve Zürich, 28 Ekim 2018 Pazar günü İsviçre Süper Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 18:00. St Gallen 14 puana sahip olarak 5. sırada yer alırken Zürich 17 puanda ve 3. sırada. Ev sahibi St Gallen, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. Zürich, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlikle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 486. İddaa'da St Gallen kazanır 2.40, berabere biter 3.20, Zürich kazanır 2.10 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.95, 2.5 gol üstünün oranı 1.45. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.25, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.20.

St Gallen son haftadaki Lausanne Sports müsabasında 0-3 yenildi.

Zürich, Lugano karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

St Gallen, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. St Gallen, kendi sahasında 10 gol attı, 13 gol yedi.

Zürich, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Zürich, deplasmanda 6 kez ağları sarsarken, 8 kez topu kendi kalesinde gördü.

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