St. Johnstone - Dundee maçı ne zaman?

İskoçya Premiership maçında St. Johnstone ile Dundee, 25 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 17:00. St. Johnstone son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Dundee, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 350. İddaa'da St. Johnstone kazanır 1.80, berabere biter 3.00, Dundee kazanır 3.20 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.50, üst oranı 1.85. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

St. Johnstone son haftadaki Motherwell müsabasında 0-0 berabere kaldı.

Dundee ise Glasgow Rangers maçında 4-0 yenildi.

St. Johnstone, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. St. Johnstone, kendi sahasında 1 gol attı, 1 gol yedi.

Dundee, dış sahada 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Dundee 1 kez gol sevinci yaşadı, 2 kez topu ağlarında gördü.

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