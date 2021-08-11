Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçı için geri sayıma başladı. Cimbom turu geçmesi halinde play-off'ta Danimarka ekibi Randers ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, elenmesi durumunda ise UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Sırbistan ekibi Vojvodina ile Avusturya temsilcisi LASK arasındaki eşleşmenin galibiyle mücadele edecek.

ST. JOHNSTONE GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Avrupa Ligi eleme turu St. Johnstone Galatasaray maçında ilk düdük 12 Ağustos 2021 Perşembe günü saat 21:00'de çalacak. Karşılaşma Spor Smart ekranlarında yayınlanacak.

St. Johnstone - Galatasaray karşılaşması McDiarmid Park’ta gerçekleşecek.

GALATASARAY'IN MUHTEMEL İLK 11'İ

Galatasaray: Fatih Öztürk, Boey, Luyindama, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Emre Kılınç, Kerem Aktürkoğlu, Babel, Diagne, Mostafa