St. Mirren - Celtic maçı heyecanı

İskoçya Premiership heyecanı devam ediyor. St. Mirren, 14 Eylül 2018 Cuma günü Celtic takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 21:45. St. Mirren 3 puana sahip olarak 11. sırada yer alırken Celtic 9 puanda ve 2. sırada. St. Mirren, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgilik form durumunda. Celtic, son 5 maçında 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 269 kodlu maçta; İddaa oynayanlar St. Mirren kazanırsa 10.00, beraberlik çıkarsa 5.50, Celtic sahadan galip ayrılırsa 1.10 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 2.15, 2.5 gol üstünün oranı 1.35. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.70 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.50.

St. Mirren son haftadaki Ross County müsabasında 0-3 yenildi.

Celtic, Dundee karşılaşmaında 1-2 kazandı.

St. Mirren, evinde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 2 gol atıp 3 gol yedi.

Celtic, dış sahada 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Celtic 0 kez gol sevinci yaşadı, 1 kez topu ağlarında gördü.

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