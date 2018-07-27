St. Mirren - Dumbarton maçı öncesi rakamlar

İskoçya Lig Kupası Grup H maçında St. Mirren ile Dumbarton, 28 Temmuz 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 17:00. Maç öncesi St. Mirren 3 puanla 4. sırada, Dumbarton 4 puanla 3. sırada bulunuyor. St. Mirren, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Dumbarton, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 5 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 322 kodlu maçta; İddaa oynayanlar St. Mirren kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Dumbarton sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

St. Mirren önceki hafta Falkirk mücadelesinde 1-0 yenildi.

Dumbarton ise Dunfermline Athletic karşılaşmasında 4-0 yenildi.

St. Mirren, evinde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 2 gol atıp 2 gol yedi.

Dumbarton, dış sahada 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Dumbarton 0 kez gol sevinci yaşadı, 0 kez topu ağlarında gördü.

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